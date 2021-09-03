Empresa cobra a hombre router perdido en derrumbe donde su familia murió

En España, una empresa de telefonía recibió críticas luego de que le cobrara un router a un hombre, quien perdió a su familia en el derrumbe del edificio donde vivía y entre cuyos escombros se localizaba el aparato.

Medios locales indicaron que el pasado 25 de agosto, el edificio donde vivía el hombre con su familia colapsó en Peñíscola, Castellón, y murieron su esposa y su hijo de 15 años.

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Con el luto, el hombre inició la cancelación de los servicios contratados por cuestiones económicas y personales, pero cuando intentó cancelar el de servicio de internet, la empresa no quiso entender los motivos por los cuales la hacía y le cobró al hombre la pérdida del router.

#DerrumbePeñiscola: En este momento se está ya trabajado en la fase final de excarcelación de la persona que ha sido localizada con vida y con la que se está trabajando desde hace varias horas. pic.twitter.com/jVMuVQpLwv — CPBC (@SIAB_Castellon) August 25, 2021

Empresa cobra 150 euros a hombre por router perdido

El hombre declaró a medios de comunicación de España que cuando les contó el motivo de la cancelación del servicio, la empresa exigió que devolviera el router.

Cuando después de dar explicaciones y contar todo lo que me ha pasado en las últimas semanas, ellos no rectificaron y exigieron que les devolviera el aparato. Me enfurecí. Es totalmente surrealista.

La empresa exigía al hombre que regresara el router o el pago de este, que costaba alrededor de tres mil 500 pesos mexicanos (150 euros).

La compañía respondió a través de un correo al hombre en el que indicaba que por términos y condiciones no lo exentaba de pagar el router encontrado entre los escombros del edificio.

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"No le podemos eximir de la penalización por no devolver el router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso", decía el correo que le envió la empresa.

El caso del hombre causó indignación en España. El afectado expresó que la compañía no mostró empatía hacia lo que le sucedió, sino de exigirle el pago cuando atraviesa el duelo de su esposa e hijo.

No tienen miramientos con nada. Les da absolutamente igual lo que nos ha pasado. Si no devuelves el router, a pagar y no hay más. No se trata de si tengo que pagar 100 o 150 euros, es el hecho de no empatizar por nada del mundo.

Debido a las críticas que recibió, la empresa se retractó y aseguró que se trató de un error de procedimientos, por lo que ya revisaban el caso para que el hombre no pagara el costo del router.

Pedimos disculpas por la respuesta y la atención que ha recibido Bienvenido, esto se trata de un desafortunado error de procedimientos. Ya estamos revisando todo para que, por supuesto, no tenga que pagar nada y tomaremos las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse. — MÁSMÓVIL (@masmovil) September 2, 2021

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