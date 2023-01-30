Empresario ruso ligado a Vladimir Putin es acusado de hackeo en EU

Un empresario ruso, vinculado al presidente Vladimir Putin, ganó decenas de millones de dólares comerciando información financiera secreta tras un hackeo múltiple a empresas antes de que se hiciera pública. Este lunes 30 de enero comenzó su juicio en Estados Unidos.

Vladislav Klyushin, de 42 años, y sus socios rusos ganaron cerca de 90 millones de dólares comerciando con acciones basándose en información aún no pública sobre cientos de empresas robada por piratas informáticos tras un hackeo, declaró el fiscal Stephen Frank ante el jurado federal en Boston.

Cabe destacar que el empresario ruso trabajó para el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin y convirtió personalmente una inversión de dos millones de dólares en 21 millones, además atrajo a otros inversores a la estafa.

El fiscal Frank señaló que el empresario ruso "tenía las noticias del mañana, los titulares del mañana"; sin embargo, el abogado de la defensa, Maksim Nemtsev, replicó que su cliente no tenía motivos para hacer trampas debido a su éxito financiero, y que el caso de la acusación se basaba en "lagunas e inferencias".

El empresario ruso trabajó para el presidente Vladimir Putin|POOL New/REUTERS

De acuerdo con la agencia Reuters, el juicio coincide en un punto bajo en las relaciones entre Washington y Moscú tras la invasión de Ucrania que estalló en febrero de 2022; sin embargo, el empresario ruso fue detenido en Suiza durante un viaje de esquí en marzo de 2021.

Empresario ruso se declara inocente en cuatro delitos

El acusado ruso se declara inocente de cuatro delitos: conspiración, fraude electrónico, acceso no autorizado a ordenadores y fraude de valores.

De acuerdo con los fiscales, la empresa de Klyushin empleó a un exoficial de inteligencia militar ruso buscado por Estados Unidos por piratería informática para interferir en la elección presidencial de 2016.

El hackeo afectó a empresas como Tesla Inc TSLA.O, Microsoft Corp y Kohl's, que el empresario ruso y otros utilizaron la información antes de que las noticias fueran públicas.

Con información de Reuters*