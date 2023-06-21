El empresario Shahzada Dawood y su hijo, otros tripulantes del submarino que no llegó al Titanic

El domingo 18 de junio, Shahzada Dawood, acompañado de su hijo, y otros tres tripulantes, se embarcaron a bordo de un submarino en lo que sería una aventura sin precedentes para conocer los restos del Titanic; sin embargo, el viaje terminó por convertirse en toda una pesadilla al perder completa comunicación con el mundo exterior.

El submarino de nombre 'Titán' se sumergió para ver los restos del Titanic frente a la costa de St John’s, Newfoundland, en Canadá. La angustia comenzó cuando después de una hora y 45 minutos de viaje, el barco que tenía contacto con el sumergible perdió todo comunicación. A partir de aquel momento los tripulantes contaban solo con 96 horas de oxígeno.

¿Quién es Shahzada Dawood, el empresario y multimillonario que viajaba con su hijo al Titanic?

Shahzada Dawood es un famoso empresario pakistaní que colabora con una de las empresas de negocios más grandes de la nación asiática. Se trata del Instituto SETI, una organización de investigación sobre la vida y la inteligencia en el universo, sin fines de lucro, de la cual el multimillonario funge como fideicomisario.

El empresario y multimillonario también trabaja con Prince’s Trust International y The British Asian Trust, creado por el rey Carlos. Mientras que su hijo, Suleman Dawood, de 19 años, también de nacionalidad pakistaní, apoya a su padre en los negocios que conciernen al patrimonio familiar.

Hasta este martes 20 de junio, a los tripulantes que se embarcaron en las profundidades marinas con destino al Titanic les quedan únicamente 35 horas de oxígeno. Las guardias costeras de los Estados Unidos y Canadá continúan empleando todos los esfuerzos humanamente posibles para evitar una tragedia.

¿Quiénes son los tripulantes de 'Titán', el submarino que iba al Titanic?

Los otros tres tripulantes que acompañan a Shahzada Dawood y a su hijo en el submarino que tenía como destino el Titanic son



Hamish Harding:

Es un empresario británico, que se dedica a la compra y venta de aviones, mejor conocido por ser el piloto que rompió el récord mundial de la circunnavegación más rápida del mundo a través de ambos polos. Actualmente, radica en los Emiratos Árabes Unidos.



Paul-Henri Nargeolet:

Un buzo, de origen francés, sumamente experimentado que se dedicaba a guiar viajes tripulados hacia la exploración del Titanic en sumergibles. En su trayectoria profesional logró un récord de 35 inmersiones de este tipo.



Stockton Rush:

Piloto y buzo de 'Titán' con amplia experiencia en expediciones como la del naufragio más famosos de la historia, el desastre del Titanic.