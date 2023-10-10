¿Dónde encontrar el precio más barato del kilo de tortilla en octubre 2023?

En octubre 2023 el precio del kilo de tortilla en México se ha visto afectado por diversos factores como los datos de inflación, la cual a pesar de bajar por octavo mes consecutivo, aún no alcanza el objetivo del 3% planteado por el Banco de México (Banxico) para el segundo trimestre de 2025.

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, el precio del kilo de tortilla en México puede variar dependiendo del estado o ciudad en el que se encuentre, siendo Hermosillo, Mexicali y Guerrero, las zonas con el costo más alto en este producto.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) compartió que la inflación de México se ubicó en 4.45%, cifra no vista desde hace dos años (febrero 2021).

¡A la baja! 📉🛒



La #inflación general de #México se ubicó en 4.45% en #septiembre a tasa anual, cifra menor a los 4.64% registrados en agosto: @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/0qGRDa4w3p — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

¿Cuál es el precio del kilo de tortilla en octubre 2023?

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) informa sobre el precio del kilo de tortilla en México durante la semana del 9 de octubre 2023.

Puebla, continúa siendo la entidad donde el precio del kilo de tortilla es más barato, ubicándose en 17 pesos, mientras que Hermosillo y Mexicali, son las entidades donde kilo de tortilla está a un precio más alto, situándose por arriba de los 30 pesos durante la segunda de octubre 2023.

Puebla:$17.62 el kilo de tortilla.

Toluca: $19.43 el kilo de tortilla.

CDMX:$20.17 el kilo de tortilla.

Monterrey:$24.75 el kilo de tortilla.

Quintana Roo: $26.00 el kilo de tortilla.

Guadalajara: $24.85 kilo de tortilla.

Guerrero: $29.00 el kilo de tortilla.

Mexicali: $30.57 kilo de tortilla.

Hermosillo: $30.83 kilo de tortilla.

Precios de la canasta básica en la segunda semana de octubre 2023

De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) el precio total de la canasta básica se ubica en $916.95 pesos durante la segunda semana de octubre 2023.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) publica un listado de productos básicos y de alto consumo para dar a conocer el precio total de la canasta básica de México de manera semanal, los productos y cantidades fueron las siguientes:

Aceite vegetal comestible (1 botella 946 ml).

Arroz en grano (1kg), Azúcar estándar (1kg).

Atún en hojuelas (2 latas de 140g) y Sardina en tomate en lata (1 lata de 425g).

Carne de res (1kg), carne de pollo (1kg) y carne de cerdo (1kg).

Cebolla blanca (1kg), Jitomate saladet (1kg), Limón (1kg), Zanahoria (1kg), Papa blanca (1kg) y Chile jalapeño (1kg).

Manzana (1kg) y Piña (1kg).

Frijol (1 paquete de 900g).

Huevo de gallina (1 paquete de 18 piezas).

Tortilla de maíz de supermercado (4kg).

de maíz de supermercado (4kg). Pasta para sopa (1 paquete de 200g).

Leche de vaca (5 piezas de 1lt c/u).

Pan blanco de caja (1 paquete grande de 680g).

Jabón de tocador (1 pieza).

Papel higiénico (1 bolsa de 4 piezas).

Las cantidades de esta lista se calculan considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020, por lo que considera los siguientes productos y cantidades.