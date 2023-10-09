Productos que bajaron y subieron de precio en México en septiembre 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la inflación de México registró su octava baja mensual, ubicándose en 4.45% durante el mes de septiembre 2023, pero ¿Cuáles fueron los productos y servicios que bajaron y subieron de precio?

De acuerdo con analistas, la inflación de México alcanzó niveles no vistos desde febrero de 2021; sin embargo, continúa por encima de la meta del Banco de México (Banxico) que busca ubicarla en 3% para el segundo trimestre de 2025.

¡A la baja! 📉🛒



La #inflación general de #México se ubicó en 4.45% en #septiembre a tasa anual, cifra menor a los 4.64% registrados en agosto: @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/0qGRDa4w3p — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 9, 2023

Los productos que más aumentaron de precio en septiembre 2023

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se reportó que durante el mes de septiembre 2023, los productos y servicios que registraron un incremento importante en sus precios fueron los siguientes:

Limón.

Zanahoria.

Jitomate.

Azúcar.

Educación primaria.

Otros productos y servicios como el huevo, gasa doméstico LP, la Universidad, Loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como vivienda propia también marcaron algunas alzas en el noveno mes del año; sin embargo, el incremento no fue radical.

|INEGI

Productos que bajaron de precio durante septiembre 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los productos y servicios que registraron una desaceleración importante en su precio; repercutieron a que los datos de la inflación de México descendieran por octava vez consecutiva, fueron:

Chayote.

Tomate verde.

Naranja.

Aguacate.

Servicios profesionales.

Por su parte, los productos y servicios como el chile serrano, plátanos, manzanas, papas y otros tubérculos, así como el pollo, también registraron bajas importantes durante este mismo periodo.

¿Cuál es la inflación de México en septiembre 2023?

En su último reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en septiembre 2023, la inflación de México se ubicó en 4.45%, alcanzando una cifra no vista desde febrero de 2021.

A pesar de que la inflación de México continúa a la baja, aún no logra alcanzar el objetivo del Banco de México (Banxico), el cual busca ubicarla en 3% para el segundo trimestre del 2025.

En septiembre 2023, la #inflación general anual fue de 4.45%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC varió 0.44% a tasa mensual. Por componente, la inflación anual:



🔹5.76%, Subyacente

🔹0.60%, No Subyacente



📄Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/s44GXlF9hZ pic.twitter.com/3XTkbvNg8L — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 9, 2023

¿Cómo afecta la inflación al precio de los productos?

El aumento o baja en la inflación de México se origina por los cambios variables fundamentales de la economía de un país, como el incremento de la demanda o el deterioro de la oferta agregada lo que provoca que el precio de los productos y servicios suban o disminuyan.

De acuerdo con Banco de México (Banxico) existen dos motivos por los cuales la inflación aumenta o baja, entre ellas destaca el exceso de dinero que circula entre los ciudadanos, es decir, las personas incrementan sus gastos al percibir que se tienen más recursos.

Por lo que al incrementar estos recursos, se crea una mayor demanda de bienes y servicios, lo que provoca la escasez, así como el aumento en el precio de los productos.