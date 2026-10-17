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EN VIVO: Marcha lenta en 6 Líneas del Metro CDMX HOY 17 de octubre 2026; reporte del avance de trenes

Antes de salir de casa, planea tu ruta con nuestras actualizaciones sobre el Metro CDMX para este sábado 17 de octubre de 2026: avance de trenes EN VIVO.

EN VIVO: Avance del Metro CDMX HOY 17 de octubre 2026; estaciones cerradas y afluencia
Avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy.|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Si este sábado 17 de octubre utilizas. El Metro CDMX, toma en cuenta que por presencia de Lluvia el avance de trenes. En las 12 líneas puede verse afectado. Consulta nuestras actualizaciones en vivo para que no afecte el horario de tus actividades cotidianas.

EN VIVO: Avance del Metro CDMX HOY 17 de octubre 2026; estaciones cerradas y afluencia

Marcha lenta en 6 Líneas

Siete Líneas del metro CDMX, presentan marcha lenta por presencia de lluvia; tómalo en cuenta para tus actividades cotidianas..

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