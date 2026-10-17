EN VIVO: Marcha lenta en 6 Líneas del Metro CDMX HOY 17 de octubre 2026; reporte del avance de trenes
Antes de salir de casa, planea tu ruta con nuestras actualizaciones sobre el Metro CDMX para este sábado 17 de octubre de 2026: avance de trenes EN VIVO.
Si este sábado 17 de octubre utilizas. El Metro CDMX, toma en cuenta que por presencia de Lluvia el avance de trenes. En las 12 líneas puede verse afectado. Consulta nuestras actualizaciones en vivo para que no afecte el horario de tus actividades cotidianas.
EN VIVO: Avance del Metro CDMX HOY 17 de octubre 2026; estaciones cerradas y afluencia
Marcha lenta en 6 Líneas
Siete Líneas del metro CDMX, presentan marcha lenta por presencia de lluvia; tómalo en cuenta para tus actividades cotidianas..
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, 9, 12 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. https://t.co/f3ELgcGhth— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 17, 2026