Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 2 de noviembre?

Llegó el lunes 2 de noviembre, marcado por el operativo retorno tras las festividades de Día de Muertos. Miles de automovilistas regresan a la capital de forma simultánea, saturando los principales accesos viales. Compartir la red federal en este cierre de puente exige máxima paciencia y precaución, ya que un choque por alcance o un vehículo averiado puede colapsar por completo un tramo carretero.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.