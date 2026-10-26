Bloqueos de transportistas en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 26 de octubre?

Antes de circular por las principales carreteras del país, es importante tomar en cuenta que los transportistas harán bloqueos en varios estados, a lo que se suman los accidentes y protestas que complicarían todavía más el panorama para las autopistas hoy 26 de octubre de 2026.

Te mostramos el reporte actualizado de lo que pasa en los tramos carreteros, con datos confirmados de la Guardia Nacional, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).