Bloqueos de transportistas en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 26 de octubre?
Las carreteras de entrada a CDMX podrían tener severas afectaciones por la movilización de transportistas; te decimos otras autopistas con caos hoy.
Antes de circular por las principales carreteras del país, es importante tomar en cuenta que los transportistas harán bloqueos en varios estados, a lo que se suman los accidentes y protestas que complicarían todavía más el panorama para las autopistas hoy 26 de octubre de 2026.
Te mostramos el reporte actualizado de lo que pasa en los tramos carreteros, con datos confirmados de la Guardia Nacional, así como de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
¿Dónde hay bloqueos de transportistas hoy?
Reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque
Por presencia de manifestantes, hay reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, a la altura de la caseta Antonio Dovalí Jaime, con dirección a Cosoleacaque.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️ Se informa a las personas usuarias que se registra presencia de manifestantes en diversos puntos de las autopistas administradas por CAPUFE. ➡️ Sin cierre a la circulación: 🔘 #AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, en ambos sentidos. ➡️ Con reducción de carriles: 🔘 Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, Plaza de Cobro Antonio Dovalí Jaime, dirección Cosoleacaque. Toma tus precauciones. Cualquier cambio o novedad se dará a conocer en nuestros medios de contacto ☎️ 074 | 𝐗 @CAPUFE.— CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2026
Hay manifestantes en la autopista México-Querétaro
CAPUFE confirmó que hay manifestantes en la caseta de Tepotzotlán, perteneciente a la autopista México-Querétaro, en ambos sentidos.
Por ahora, no hay cierres a la circulación, pero el avance es lento.
Avance lento en la caseta de la México-Toluca
Aunque no se reporta presencia de transportistas, hay avance lento en la autopista México-Toluca, a la altura de la caseta La Venta, con dirección a CDMX.
El avance es bastante complicado tanto en la carretera federal como en la autopista, pero hasta el momento no hay algún grupo de manifestantes afectando la circulación.
Información: Iván Aldama