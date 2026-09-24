Cae elevador de autos en inmueble de Benito Juárez, CDMX: Otras zonas con incidentes viales y afectaciones | EN VIVO
La Ciudad de México comenzó la mañana con reportes de la caída de un elevador de vehículos al interior de
Toma precauciones al transitar por la CDMX. Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 24 de septiembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este jueves
Cae elevador de autos en inmueble de Benito Juárez
En las primeras horas de este 24 de septiembre 2026 se reportó la caída de un elevador de vehículos al interior de un inmueble en calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.
Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron en la zona para liberar un auto que quedó atrapado.
A pesar de lo aparatoso de la situación, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, una mujer fue atendida por una crisis nerviosa.
¡CAÍDA EN ELEVADOR! Coche se desploma en edificio de la #BenitoJuárez— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026
Accidente en estacionamiento automatizado moviliza a los servicios de emergencia en la #CDMX. En la calle Riff y Trípoli, en la colonia Pedro María Anaya, un automóvil cayó dentro de la estructura del elevador… pic.twitter.com/b0pQXy2Cip