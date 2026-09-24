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Cae elevador de autos en inmueble de Benito Juárez, CDMX: Otras zonas con incidentes viales y afectaciones | EN VIVO

La Ciudad de México comenzó la mañana con reportes de la caída de un elevador de vehículos al interior de

EN VIVO| Calles afectadas en CDMX HOY: Socavones, encharcamientos, baches y obras inconclusas este jueves; zonas afectadas y rutas alternas
Un elevador de vehículos se venció dentro de un inmueble en la alcaldía Benito Juárez.|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Daniel Rivera Guzmán

Con información de: Ricardo Pérez

Toma precauciones al transitar por la CDMX. Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 24 de septiembre 2026; toma precauciones.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este jueves

Cae elevador de autos en inmueble de Benito Juárez

En las primeras horas de este 24 de septiembre 2026 se reportó la caída de un elevador de vehículos al interior de un inmueble en calles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron en la zona para liberar un auto que quedó atrapado.

A pesar de lo aparatoso de la situación, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, una mujer fue atendida por una crisis nerviosa.

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