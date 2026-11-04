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Marchas hoy en la CDMX EN VIVO: Bloqueos, cortes a la circulación y rutas alternativas este miércoles 4 de noviembre

¡Que no te agarre el tráfico! Sigue el minuto a minuto de las marchas, bloqueos y cierres para este miércoles 4 de noviembre en la CDMX.

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¡Atención! Se esperan alrededor de cuatro concentraciones de manifestantes para hoy en distintos puntos de la CDMX.

Escrito por: Jimena Romero

¡No te quedes atorado en el tráfico! Sigue el minuto a minuto de todas las marchas, bloqueos, cierres y percances en la CDMX este miércoles 4 de noviembre.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.

EN VIVO | Marchas hoy en la CDMX: Bloqueos, cortes a la circulación y rutas alternativas este miércoles 4 de noviembre

Cierre en Avenida Niños Héroes

Autoridades de tránsito informan el cierre total al paso vehicular sobre Avenida Niños Héroes, a la altura de la calle Doctor Liceaga, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Cierre en Avenida Emiliano Zapata por manifestación

Autoridades de tránsito reportan el cierre total a la circulación vehicular sobre Avenida Emiliano Zapata, en el tramo entre Congreso de la Unión y Avenida Ingeniero Eduardo Molina, en los alrededores del Congreso de la Unión.

Marchas previstas para hoy 4 de noviembre

Autoridades de la Ciudad de México informan sobre diversas movilizaciones sociales programadas para este miércoles en distintas alcaldías de la capital:

  • 09:00 hrs: Concentración de manifestantes en el cruce de Rosalio Bustamante y Luis García, col. Santa Martha Acatitla Sur (alcaldía Iztapalapa).
  • 11:00 hrs: Concentración en Av. Reforma No. 50, col. Lomas de San Lorenzo (alcaldía Iztapalapa).
  • 11:00 hrs: Concentración en Canela No. 660, col. Granjas México (alcaldía Iztacalco).
  • 15:00 hrs: Concentración de manifestantes en Av. México Tenochtitlan y Buenavista, col. Tabacalera (alcaldía Cuauhtémoc).
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