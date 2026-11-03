Marchas hoy en la CDMX EN VIVO: Cierres, bloqueos y rutas alternas este martes 3 de noviembre
¿Listo para iniciar la semana tras el puente? Consulta el minuto a minuto de todas las marchas, bloqueos y cierres este martes 3 de noviembre en la CDMX.
¿Listo para regresar a la normalidad luego del puente? Consulta el reporte EN VIVO de todas las marchas, bloqueos y cierres sucediendo en la Ciudad de México, CDMX, este martes 3 de noviembre.
En Azteca Noticias te damos el minunto a minuto para que llegue a tiempo a tu destino.
EN VIVO | Marchas hoy en la CDMX: Cierres, bloqueos y rutas alternas este martes 3 de noviembre
Accidente en el segundo nivel de Periférico
Servicios de emergencia se trasladan para atender la volcadura de un vehículo sobre el segundo piso de Anillo Periférico, a la altura de Avenida Insurgentes con dirección al Oriente.
Marchas para hoy 3 de noviembre en la CDMX
Autoridades de la Ciudad de México informan sobre diversas movilizaciones sociales que afectarán la circulación en la capital:
- 07:30 hrs: Arribo de manifestantes en la Plaza de la Constitución (Zócalo), col. Centro Histórico.
- 08:00 hrs: Concentración en la Explanada del Palacio de Bellas Artes, col. Centro Histórico.
- 11:00 hrs: Concentración de manifestantes en Abraham González No. 48, col. Juárez.
- 12:00 hrs: Arribo de manifestantes en Av. Insurgentes Sur No. 20, col. Roma Norte.