Manifestaciones CDMX sábado 24 de octubre: Marchas, concentraciones y cierres que pondrán de cabeza a la capital EN VIVO

Este sábado 24 de octubre de 2026, la movilidad en la Ciudad de México se verá condicionada por una combinación de manifestaciones, rodadas ciclistas, eventos masivos de temporada y actividades culturales en distintas demarcaciones. Azteca Noticias te mantiene actualizado para que no llegues tarde a tus actividades cotidianas.

Aunque no se tienen previstas marchas masivas de carácter político sobre avenidas principales durante las primeras horas del día, la agenda de concentraciones y eventos recreativos generará asentamientos vehiculares importantes, principalmente en las zonas centro y poniente de la capital.

