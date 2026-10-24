Manifestaciones CDMX sábado 24 de octubre: Marchas, concentraciones y cierres que pondrán de cabeza a la capital EN VIVO
La Ciudad de México registra este sábado diversas concentraciones, rodadas y eventos culturales masivos que modificarán la circulación en puntos clave de la capital.
Este sábado 24 de octubre de 2026, la movilidad en la Ciudad de México se verá condicionada por una combinación de manifestaciones, rodadas ciclistas, eventos masivos de temporada y actividades culturales en distintas demarcaciones. Azteca Noticias te mantiene actualizado para que no llegues tarde a tus actividades cotidianas.
Aunque no se tienen previstas marchas masivas de carácter político sobre avenidas principales durante las primeras horas del día, la agenda de concentraciones y eventos recreativos generará asentamientos vehiculares importantes, principalmente en las zonas centro y poniente de la capital.
Manifestaciones CDMX sábado 24 de octubre: Marchas, concentraciones y cierres que pondrán de cabeza a la capital EN VIVO
Concentraciones y eventos que afectarán la vialidad
Entre las actividades agendadas que ameritan atención especial por parte de los conductores se encuentran:
Plataforma 4:20: Jornadas informativas y de recolección de firmas en puntos como el Monumento a la Madre, Avenida División del Norte con Avenida Cuauhtémoc, y en la zona norte sobre Circuito Interior, con concentraciones a partir de las 12:00 horas.
Eventos culturales y de temporada: La alta afluencia de visitantes debido a la Feria Nacional del Mole en Milpa Alta, el Festival de Flores de Cempasúchil y la exhibición de Alebrijes Monumentales sobre Paseo de Reforma mantendrá el flujo lento en las inmediaciones del Centro Histórico y la alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas ciclistas y caravanas: Diversas agrupaciones de motociclistas y ciclistas realizarán traslados hacia puntos recreativos y periféricos desde tempranas horas, por lo que se pide precaución en los carriles laterales de vías rápidas.