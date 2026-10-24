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Manifestaciones CDMX sábado 24 de octubre: Marchas, concentraciones y cierres que pondrán de cabeza a la capital EN VIVO

La Ciudad de México registra este sábado diversas concentraciones, rodadas y eventos culturales masivos que modificarán la circulación en puntos clave de la capital.

EN VIVO_Movilizaciones y cierres viales este sábado 24 de octubre 2026
|SSC CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Este sábado 24 de octubre de 2026, la movilidad en la Ciudad de México se verá condicionada por una combinación de manifestaciones, rodadas ciclistas, eventos masivos de temporada y actividades culturales en distintas demarcaciones. Azteca Noticias te mantiene actualizado para que no llegues tarde a tus actividades cotidianas.

Aunque no se tienen previstas marchas masivas de carácter político sobre avenidas principales durante las primeras horas del día, la agenda de concentraciones y eventos recreativos generará asentamientos vehiculares importantes, principalmente en las zonas centro y poniente de la capital.

Manifestaciones CDMX sábado 24 de octubre: Marchas, concentraciones y cierres que pondrán de cabeza a la capital EN VIVO

Concentraciones y eventos que afectarán la vialidad

Entre las actividades agendadas que ameritan atención especial por parte de los conductores se encuentran:

Plataforma 4:20: Jornadas informativas y de recolección de firmas en puntos como el Monumento a la Madre, Avenida División del Norte con Avenida Cuauhtémoc, y en la zona norte sobre Circuito Interior, con concentraciones a partir de las 12:00 horas.

Eventos culturales y de temporada: La alta afluencia de visitantes debido a la Feria Nacional del Mole en Milpa Alta, el Festival de Flores de Cempasúchil y la exhibición de Alebrijes Monumentales sobre Paseo de Reforma mantendrá el flujo lento en las inmediaciones del Centro Histórico y la alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas y caravanas: Diversas agrupaciones de motociclistas y ciclistas realizarán traslados hacia puntos recreativos y periféricos desde tempranas horas, por lo que se pide precaución en los carriles laterales de vías rápidas.

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