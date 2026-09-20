¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 20 de septiembre? Estaciones con afectaciones y últimas noticias EN VIVO; líneas con retrasos
Usuarios reportan un fuerte olor a cable quemado en la estación San Joaquín de la Línea 7; piden a las autoridades resolver la situación lo antes posible.
¡Que no se te haga tarde! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 20 de septiembre 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Últimas noticias en el Metro CDMX HOY: Líneas y afectaciones con retrasos este domingo
Olor a cable en la Línea 7; estaciones afectadas
Usuarios reportan olor a cable quemado al interior de la estación San Joaquín de la Línea 7, en dirección a Barranca del Muerto.
Ángel, se comparte información con el área correspondiente para verificar situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 20, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 20 de septiembre.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 13° C pic.twitter.com/mdh7tHFiaj— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 20, 2026