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¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 20 de septiembre? Estaciones con afectaciones y últimas noticias EN VIVO; líneas con retrasos

Usuarios reportan un fuerte olor a cable quemado en la estación San Joaquín de la Línea 7; piden a las autoridades resolver la situación lo antes posible.

EN VIVO: ¿Qué pasa Metro CDMX HOY 20 de septiembre 2026? Líneas y estaciones con retrasos
Fuerte olor a quemado en el Metro CDMX HOY 20 de septiembre|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Que no se te haga tarde! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 20 de septiembre 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Últimas noticias en el Metro CDMX HOY: Líneas y afectaciones con retrasos este domingo

Olor a cable en la Línea 7; estaciones afectadas

Usuarios reportan olor a cable quemado al interior de la estación San Joaquín de la Línea 7, en dirección a Barranca del Muerto.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas para este 20 de septiembre.

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