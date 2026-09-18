Simulacro Nacional 2026 EN VIVO: ¿A qué hora va a sonar la alerta sísmica este sábado 19 de septiembre? Noticias sobre la activación en altavoces y celulares

Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2026 de este 19 de septiembre, resolvemos algunas dudas sobre este ejercicio con la información que las autoridades de protección civil han emitido sobre la operación del sistema de alertamiento enn celulares y las pruebas tecnológicas programadas para este año.

Para facilitar la comprensión de las medidas preventivas, a continuación detallamos algunos puntos importantes a las principales dudas sobre el funcionamiento de esta herramienta masiva de comunicación.

¿A qué hora es el simulacro de sismo este 19 de septiembre?

El ejercicio cívico nacional se llevará a cabo de manera oficial en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el cual se activarán los protocolos de evacuación y los altavoces autorizados en las entidades participantes.

¡Prepárate!



Este sábado 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional.



La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, mencionó que iniciara a las 12:00 pm y que sonará la alerta en más de 80 millones de celulares.https://t.co/QDIaYEn7MW pic.twitter.com/jCUaMDjqcQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

¿Cómo llegará la alerta sísmica a los celulares?

La notificación llegará de manera masiva a los dispositivos móviles mediante un mensaje de texto acompañado de un sonido fuerte. Dicho aviso incluirá explícitamente la leyenda "ESTO ES UN SIMULACRO: mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas" para prevenir confusiones.

¿Bajar corriendo o quedarte en tu lugar durante un #temblor? 🏢👇



Te decimos cómo aplicar la regla de los pisos este #SimulacroNacional 2026 para actuar a tiempo.



Conoce los detalles.

👉 https://t.co/I2WooWbBBr pic.twitter.com/ZcyT01GqAa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 18, 2026

¿Sonará la alerta sísmica en celulares con línea telefónica suspendida?

La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) confirmó que, al tratarse de un protocolo esencial de protección civil que utiliza tecnología de difusión celular, los celulares SÍ recibirán la alerta sísmica y emitirán el sonido de emergencia en sus pantallas sin importar si la línea se encuentra suspendida por falta de registro de datos personales. Así no te preocupes por eso.

