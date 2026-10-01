Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 1 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Se te movió el piso? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.

En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México tiembla tanto porque su territorio se encuentra situado sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se deslizan por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.