Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 13 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy martes 13 de octubre? Consulta el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
¿Hubo un temblor hoy martes 13 de octubre? Consulta el reporte EN VIVO de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos y señal celular exclusivamente en las ciudades urbanas conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.
EN VIVO temblor hoy 13 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Cinco sismos nocturnos en Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó cinco sismos durante la noche del lunes 12 de octubre y la madrugada del martes 13 de octubre:
1. Matías Romero: Magnitud 3.2, 23:02 hrs del 12/oct.
2. Salina Cruz: Magnitud 3.7, 23:46 hrs del 12/oct.
3. Crucecita (Costero): Magnitud 3.7, 02:01 hrs del 13/oct.
4. Pinotepa Nacional: Magnitud 2.9, 02:12 hrs del 13/oct.
5. Crucecita (Sierra): Magnitud 3.8, 03:32 hrs del 13/oct.