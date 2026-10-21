Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 21 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy miércoles 21 de octubre? Sigue el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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EN VIVO temblor hoy 21 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional informa sobre un movimiento telúrico ocurrido durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre en el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Chiapas.
El evento se registró a las 03:31 horas con una magnitud de 4.1 y un epicentro localizado a 157 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, a una profundidad de 9 kilómetros.