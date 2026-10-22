Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 22 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se te movió el piso hoy jueves 22 de octubre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades actualizada.
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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico (Zona D), en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la colisión por subducción entre las placas tectónicas libera cerca del 80% de la energía sísmica del país. Le siguen la Zona C de alta sismicidad, que incluye a Baja California por el sistema de la Falla de San Andrés junto con entidades como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México; la Zona B de sismicidad intermedia en el centro del país (donde la Ciudad de México experimenta una fuerte amplificación sísmica debido a su suelo arcilloso); y finalmente la Zona A en el noreste y la Península de Yucatán, considerada de muy baja o nula sismicidad.
EN VIVO temblor hoy 22 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Seis sismos se registran en Oaxaca
Durante las primeras horas de este jueves 22 de octubre, el Servicio Sismológico Nacional reportó una nueva secuencia de seis temblores localizados principalmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Costa.
- Magnitud 3.7 a las 00:56 horas, a 55 km al noroeste de Matías Romero.
- Magnitud 3.5 a las 01:16 horas, a 25 km al oeste de Pinotepa Nacional.
- Magnitud 3.4 a las 01:17 horas, a 60 km al este de Matías Romero.
- Magnitud 4.0 a las 02:31 horas, a 66 km al noreste de Matías Romero.
- Magnitud 3.5 a las 02:58 horas, a 30 km al sureste de Unión Hidalgo.
- Magnitud 3.8 a las 03:52 horas, a 48 km al noroeste de Matías Romero.
Temblor en Veracruz
El Servicio Sismológico Nacional reportó un temblor de magnitud 4.2 ocurrido al cierre de la noche del miércoles 21 de octubre en la región sur del estado de Veracruz. El movimiento se registró a las 23:03 horas con un epicentro ubicado a 28 kilómetros al sur de Sayula de Alemán y a una profundidad de 130 kilómetros.