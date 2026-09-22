Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 22 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?

La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima.

Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos y señal celular exclusivamente en las ciudades urbanas conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.