Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 22 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica en México suena únicamente en la Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima.
Esto se debe a que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano opera con una red de sensores distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y la zona centro, emitiendo el aviso a través de altavoces públicos y señal celular exclusivamente en las ciudades urbanas conectadas que están expuestas a un riesgo real por la intensidad del movimiento.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 22 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Segundo sismo de 4.1 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un nuevo sismo de magnitud 4.1 a las 05:53 horas de este martes 22 de septiembre.
El epicentro se ubicó a 127 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 km. No se reportan daños ni afectaciones en los municipios de la zona costera y soconusco.
Sismo preliminar de 4.9 en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo preliminar de magnitud 4.9 registrado a las 05:43 horas de este martes 22 de septiembre.
El epicentro se localizó a 116 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 km.