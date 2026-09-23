Temblor hoy en México en vivo: Seis sismos se registran en Oaxaca

¿Se te movió el piso hoy miércoles 23 de septiembre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.

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¿Por qué tiembla tanto en México?

México tiembla tanto porque su territorio se encuentra sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se deslizan por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.