Temblor hoy en México en vivo: Seis sismos se registran en Oaxaca
¿Se te movió el piso hoy miércoles 23 de septiembre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Se te movió el piso hoy miércoles 23 de septiembre? Consulta todo temblor sentido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
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¿Por qué tiembla tanto en México?
México tiembla tanto porque su territorio se encuentra sobre cinco placas tectónicas activas, Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
El factor principal es el proceso de subducción en la costa occidental, donde las placas oceánicas de Cocos y Rivera se deslizan por debajo de la Placa Norteamericana, atorándose y acumulando enormes presiones que, al liberarse bruscamente, generan las ondas sísmicas que percibimos en gran parte del país.
EN VIVO temblor hoy 23 de septiembre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo de magnitud 4.0 al noroeste de Cintalapa, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un nuevo temblor de magnitud 4.0 a las 09:17 horas de este miércoles 23 de septiembre.
- Epicentro: 43 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas.
- Profundidad: 184 km.
Seis sismos se registran en el estado de Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional registró seis sismos en distintos puntos del estado de Oaxaca durante la madrugada:
- 00:12 h | Magnitud 3.2: A 40 km al noreste de Unión Hidalgo.
- 00:37 h | Magnitud 3.1: A 11 km al sureste de Pinotepa Nacional.
- 01:00 h | Magnitud 3.4: A 24 km al sureste de Salina Cruz.
- 01:38 h | Magnitud 3.4: A 41 km al sur de Unión Hidalgo.
- 02:58 h | Magnitud 2.9: A 13 km al suroeste de Río Grande.
- 04:41 h | Magnitud 3.8: A 24 km al este de Pinotepa Nacional.