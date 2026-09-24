Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 24 de septiembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Hubo un temblor hoy jueves 24 de septiembre? Consulta el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de las autoridades.

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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la colisión por subducción entre las placas tectónicas libera cerca del 80% de la energía sísmica del país. Le siguen Baja California por el sistema de la Falla de San Andrés junto con entidades como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México; la zona de sismicidad intermedia está en el centro del país, donde la Ciudad de México experimenta una fuerte amplificación sísmica debido a su suelo arcilloso; y finalmente en el noreste y la Península de Yucatán, considerada de muy baja o nula sismicidad.