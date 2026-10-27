Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 27 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se sintió un temblor hoy martes 27 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
¿Hubo un temblor hoy martes 27 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades actualizada.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica suena en la Ciudad de México y en localidades seleccionadas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que la red de sensores del SASMEX monitorea principalmente la zona de subducción del Pacífico y el centro del país, por lo que la señal de advertencia se transmite a través de los altavoces públicos y la alerta celular de forma exclusiva en las zonas urbanas vulnerables que están dentro del radio de alcance y riesgo de los sismos originados en esas regiones.
EN VIVO temblor hoy 27 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Otro sismo en Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un nuevo temblor la mañana de este martes 27 de octubre en el estado de Chiapas. El evento telúrico ocurrió a las 06:25 horas con una magnitud de 4.4 y un epicentro localizado a 144 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, alcanzando una profundidad de 10 kilómetros en aguas del Océano Pacífico.
Así se vivió el sismo en Arriaga, Chiapas
El reporte de Azteca Noticias, brindado por el corresponsal Alberto Chamé, dio a conocer que el movimiento se sintió con fuerza moderada en algunas partes del estado por unos segundos.
En videos se puede ver cómo los objetos se comienzan a mover y las alertas sísmicas se activaron de inmediato.
#LOÚLTIMO | Sismo despierta a #Chiapas— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 27, 2026
Un sismo de magnitud preliminar 5.1 con epicentro en Arriaga fue perceptible en varios puntos de Chiapas la mañana de este lunes. El movimiento se sintió con fuerza moderada y activó las alertas sísmicas en distintas zonas de Tuxtla… pic.twitter.com/lWBUHhGsI5
Temblor en Arriaga, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional emitió un reporte preliminar sobre un sismo de magnitud 5.1 registrado a las 06:01 horas de este martes 27 de octubre. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 22 kilómetros al oeste de Arriaga, Chiapas, con una profundidad de 92 kilómetros.