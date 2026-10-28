Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 28 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se registró un temblor hoy miércoles 28 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿Por qué tiembla tanto en México?
El territorio mexicano presenta una elevada frecuencia de temblores debido a su ubicación sobre la confluencia de cinco placas tectónicas activas: Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La causa primordial es la subducción en el litoral del Pacífico, un proceso dinámico en el cual las placas oceánicas de Cocos y Rivera avanzan constantemente hacia el continente y se introducen por debajo de la corteza continental de la Placa Norteamericana. Conforme se hunden, estas estructuras acumulan una tensión considerable por la fricción que, al romperse de forma repentina, libera la energía almacenada en forma de ondas telúricas que se expanden a lo largo del país.
EN VIVO temblor hoy 28 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Registran sismo de magnitud 4.1 frente a Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.1 durante los primeros minutos de este miércoles 28 de octubre en el estado de Chiapas. El temblor se registró a las 01:36 horas, con un epicentro localizado a 142 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo y una profundidad de 10 kilómetros en aguas del Océano Pacífico.