Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 29 de octubre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Hubo un temblor hoy jueves 29 de octubre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas más sísmicas de México se concentran a lo largo de la costa del Pacífico (Zona D), en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la colisión por subducción entre las placas tectónicas libera cerca del 80% de la energía sísmica del país. Le siguen la Zona C de alta sismicidad, que incluye a Baja California por el sistema de la Falla de San Andrés junto con entidades como Puebla, Veracruz, Morelos y el Estado de México; la Zona B de sismicidad intermedia en el centro del país (donde la Ciudad de México experimenta una fuerte amplificación sísmica debido a su suelo arcilloso); y finalmente la Zona A en el noreste y la Península de Yucatán, considerada de muy baja o nula sismicidad.
EN VIVO temblor hoy 29 de octubre en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Sismo en Salina Cruz, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.0 durante las primeras horas de este jueves 29 de octubre en el estado de Oaxaca. El evento ocurrió a las 04:41 horas, con un epicentro localizado a 37 kilómetros al sureste de Salina Cruz y una profundidad de 15 kilómetros en la región del Golfo de Tehuantepec.