Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 4 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Se te movió el piso? Sigue el minuto a minuto de todo temblor sentido en México este miércoles 4 de noviembre con magnitud, epicentro e información de autoridades.
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¿En dónde sí suena la alerta sísmica?
La alerta sísmica suena en la Ciudad de México y en localidades seleccionadas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos, Jalisco y Colima. Esto se debe a que la red de sensores del SASMEX monitorea principalmente la zona de subducción del Pacífico y el centro del país, por lo que la señal de advertencia se transmite a través de los altavoces públicos y la alerta celular de forma exclusiva en las zonas urbanas vulnerables que están dentro del radio de alcance y riesgo de los sismos originados en esas regiones.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 4 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo en Cintalapa, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 4.0 a las 01:52 horas de este miércoles 4 de noviembre. El epicentro se ubicó a 47 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas, con una profundidad de 147 kilómetros.