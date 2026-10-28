Tráfico en las autopistas de México hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 28 de octubre
Todos los días, automovilistas usan las autopistas de México para llegar a su trabajo, viajar por descanso o trasladar mercancía. Te decimos qué pasa hoy.
¿Usarás alguna de las principales autopistas de México hoy 28 de octubre? No salgas de casa sin consultar lo que ocurre en las carreteras, para que evites contratiempos por bloqueos o accidentes.
En Azteca Noticias te compartimos el reporte actualizado de las afectaciones viales este miércoles, para que llegues a tiempo a cualquier que sea tu destino.
Tráfico en las autopistas por bloqueos y accidentes HOY
Hay cierre parcial en la autopista Tehuacán-Oaxaca
Otra de las autopistas afectadas en la de Tehuacán-Oaxaca, a la altura del kilómetro 31, donde la circulación es intermitente en ambos sentidos debido a un choque lateral entre automóviles.
Autopista México-Querétaro con afectaciones hoy
De acuerdo con CAPUFE, hay reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, porque equipos de emergencia atienden un choque contra una cabina.
Afectaciones por accidente en la carretera México-Querétaro
En el Estado de México, hay un cierre parcial de circulación en la carretera México-Querétaro, por un accidente. Las afectaciones ocurren en el tramo del kilómetro 048+500, con dirección a Querétaro.
Accidente en Libramiento Norte de CDMX
¡Cuidado al manejar! La Guardia Nacional Carreteras confirmó que hay un cierre parcial en la carretera Libramiento Norte de la CDMX, con dirección a Puebla, debido a un accidente.