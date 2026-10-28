Tráfico en las autopistas de México hoy: Noticias sobre bloqueos y accidentes EN VIVO este 28 de octubre

¿Usarás alguna de las principales autopistas de México hoy 28 de octubre? No salgas de casa sin consultar lo que ocurre en las carreteras, para que evites contratiempos por bloqueos o accidentes.

En Azteca Noticias te compartimos el reporte actualizado de las afectaciones viales este miércoles, para que llegues a tiempo a cualquier que sea tu destino.