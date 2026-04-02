Lo amarraron y lo torturaron: Hallan sin vida a José Antolín Montero, exdirector de hospital en Poza Rica, Veracruz

La violencia en el estado de Veracruz no para y este miércoles 1 de abril cobró otra víctima que consternó a la comunidad médica y a habitantes de Poza Rica. El doctor José Antolín Montero Alpírez, quien había sido director del Hospital Regional de la ciudad ubicada en el norte del estado, fue localizado sin vida en un terreno baldío, convirtiéndose en el rostro más reciente de una inseguridad que parece no tener control en el estado.

Así secuestraron a José Antolín Montero, exdirector de hospital en Poza Rica

El doctor, José Antolín habría sido privado de la libertad cuando transitaba por las calles de la colonia de Chapultepec. Según los reportes, un grupo de sujetos armados lo interceptó y se lo llevó en contra de su voluntad.

Su secuestro se reportó desde el pasado lunes 30 de marzo.

Encuentran cuerpo de José Antolín Montero en Veracruz

Fue gracias a una llamada de los vecinos de la colonia Revolución que las autoridades dieron con el paradero de Montero Alpírez. En un terreno baldío, el cuerpo del exdirector hospitalario esataba atada de pies y manos.

Los primeros informes policiales confirman que el médico presentaba evidentes huellas de violencia física y signos de tortura, lo que revela la saña con la que actuaron sus victimarios antes de abandonar sus restos.

Acordonan zona donde hallaron el cuerpo del doctor en Poza Rica

Al confirmarse el hallazgo, elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron la zona para evitar que se contaminaran las evidencias. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios en el terreno baldío antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

233 homicidios: La cifra negra de Veracruz en 2026

El asesinato del doctor Montero Alpírez no es un hecho aislado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz acumula 233 homicidios dolosos en apenas los primeros meses de este 2026. Esta cifra pone en entredicho la estrategia de seguridad de la administración de Rocío Nahle, pues la percepción de vulnerabilidad en municipios como Poza Rica ha crecido exponencialmente ante la falta de resultados.

#PozaRica || Hallan sin vida con el tiro de gracia, atado de pies y manos a José Antolín "N", exdirector del Hospital Regional de Poza Rica 🕊️QEPD



Fue localizado sin vida el exdirector del Hospital Regional de Poza Rica, José Antolín Montero Alpírez, en un predio con maleza… pic.twitter.com/H0SJqGybCk — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 1, 2026

Exigen justicia y seguridad para Poza Rica

Los habitantes de Poza Rica han hecho un llamado al gobierno morenista para que implemente medidas urgentes y deje de minimizar la ola de violencia.