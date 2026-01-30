Multihomicidio en Acayucan, Veracruz; ya suman más de 70 asesinatos en el estado en 2026

Se registró un multihomicidio registrado en una chatarrera del municipio de Acayucan, Veracruz mantiene en alerta a la población y confirma que este distrito judicial se encuentra a merced de la delincuencia, en medio de un panorama marcado por asesinatos, ataques incendiarios y desapariciones en lo que va de 2026.

El ataque ocurrió a plena luz del día, cuando sujetos armados irrumpieron en el establecimiento, ubicado en la colonia Miguel Alemán, y asesinaron a cuatro hombres que se encontraban en el lugar. La escena generó pánico entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes escucharon las detonaciones y observaron el despliegue posterior de cuerpos de emergencia.

Chatarrera quedó sin resguardo horas después del crimen

De acuerdo con el reporte de Fuerza Informativa Azteca, el inmueble donde ocurrió el multihomicidio se dedicaba a la compra y venta de metales. Sin embargo, varias horas después del ataque, el sitio permanecía sin vigilancia policial, mostrando únicamente un sello de aseguramiento, lo que confirma que fue escenario de los hechos violentos.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre personas detenidas, ni han precisado el móvil del ataque, el cual continúa bajo investigación. Esta falta de resultados inmediatos incrementa la percepción de impunidad entre los habitantes.

“Antes había tranquilidad, hoy hay miedo”, dicen habitantes de Acayucan

Acayucan, conocida como “La llave del sureste” por su conexión estratégica entre el centro y el sur del país, enfrenta hoy una realidad distinta a la que recuerdan sus pobladores. Lo que antes era un municipio relativamente tranquilo, ahora vive con miedo en las calles.

Rosaliano Cortés, habitante de Acayucan, relató el cambio en la vida cotidiana: “Había tranquilidad, todo estaba en paz y podía caminar a cualquier hora… ahora se volvió inseguro para andar caminando”.

En el mismo sentido, Marcelino Morales, también vecino del municipio, aseguró que la violencia ha alterado por completo la convivencia social: “Muy tranquila para pasear, ahorita no porque hay problemas, asesinatos y más… no se acaba”.

Los testimonios reflejan el hartazgo social y la preocupación constante por la inseguridad que se ha normalizado en la región.

Violencia en Acayucan refleja crisis estatal

Lo ocurrido en Acayucan no es un hecho aislado. De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el 28 de enero, se contabilizaron 74 homicidios dolosos en todo el estado de Veracruz.

En este contexto, Acayucan acumula al menos 15 crímenes, ataques incendiarios y casos de desaparición en lo que va del año, lo que evidencia una crisis de seguridad que rebasa a las autoridades locales y estatales.

Mientras la población exige mayor presencia policial y resultados concretos, el multihomicidio en la chatarrera se suma a una lista de hechos violentos que mantienen a Veracruz en los primeros planos por la inseguridad y la falta de control del crimen organizado.

