“Gobernadora, ponga a chambear a su gente": Le componen son jarocho a Rocío Nahle por minimizar derrame en Veracruz

En Veracruz, cuando las palabras no bastan para que el gobierno escuche, se recurre a la música. Un grupo de habitantes y sectores afectados por el derrame de petróleo decidieron confrontar a la gobernadora Rocío Nahle García componiendo un son jarocho.

Hartos de que la encargada del gobierno estatal minimice la tragedia calificándola como "unas simples gotas", le compusieron una melodía que, con una letra directa y sin censura, le exige que deje de ver hacia otro lado y se ponga a trabajar.

De "unas gotitas" a 700 toneladas de desastre en Veracruz

Mientras la gobernadora insiste en que los residuos ya se contuvieron y que todo estará perfecto para la Semana Santa 2026, los datos cuentan otra historia: más de 700 toneladas de hidrocarburo están regadas en las costas veracruzanas.

El impacto no es menor, pues ya afecta entre 500 y 600 kilómetros de litoral, alcanzando a más de 50 localidades que viven del mar y del turismo.

Centro de aguas termales en Veracruz lleno de contaminación

En zonas como El Carrizal, el panorama es decepcionante. No solo es el petróleo crudo flotando; los pescadores describen tres capas de desastre: placas de hidrocarburo incrustadas en la arena, envases de plástico de medicinas y artículos de aseo mezclados con "chapopote", y una tercera capa que ya no se ve porque las corrientes la enterraron.

Para las tortugas que llegan a anidar en estos meses, el camino se ha vuelto una trampa mortal de la que pocos hablan en el palacio de gobierno.

Habitantes juntan once mil bolsas de crudo y el gobierno no da la cara

Isaías Landa, un pescador que ha estado en la primera línea de limpieza, relató que avisaron a Profepa y Semarnat en cuanto vieron las primeras manchas, pero nadie les hizo caso. Por su cuenta, los locales han llenado 11 mil 400 bolsas, cada una con 35 kilogramos de residuos.

Solo en ese punto, han recolectado casi 400 toneladas de mugre, mientras las autoridades siguen negando la muerte de fauna y la magnitud del ecocidio que comenzó el pasado 2 de marzo.

Obligaron a la maestra Irma a leer un mensaje antes de morir. Hoy, el mar de #Veracruz parece leer otro: silencio, impunidad y omisión.



Rocío Nahle niega el petróleo que mancha las playas mientras los delfines y pescadores cargan con la verdad que su gobierno intenta esconder… pic.twitter.com/eWndY3bkLg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

"Yo solo noto que quieren minimizarlo": La letra del son jarocho dirigido a Rocío Nahle

La canción dedicada a Nahle no se guarda nada. Con rimas como "Rocío Nahle, se descontroló el derrame porque prefiere ver gotitas y decirnos algo infame", los autores del son le piden que deje de tratar de salvar la temporada turística con mentiras y asuma la responsabilidad de limpiar el desastre antes de que sea irreversible.

Localidades afectadas por el derrame de crudo en Veracruz

A casi un mes de que inició la crisis, todavía no han podido parar los daños a las playas y la fauna, lo que aumenta la indignación. La destrucción de la pesca y el turismo no es un tema de "percepción"; son 50 comunidades que hoy no tienen ingresos.