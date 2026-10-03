¿Qué es la Enfermedad por Modelantes? Estas sustancias pueden provocar infecciones crónicas y graves problemas de salud.

¡Desde aceites deminerales hasta grasas animales! La Enfermedad por Modelantes ocurre cuando se inyectan sustancias de riesgo como silicona líquida, aceites o biopolímeros en el cuerpo, lo que puede terminar en graves problemas de salud e infecciones crónicas, incluso años después de haberse aplicado las inyecciones.

¿Qué es la Enfermedad por Modelantes?

Ante la necesidad de armonizar la imagen corporal muchas mujeres han recurrido a la aplicación de inyecciones informales de sustancias modelantes, también conocidas como biopolímeros, sin saber si son seguras.

De acuerdo con la UNAM, la infectólogia ha sido testido de la gran cantidad de mujeres trans que acuden a las áreas de urgencias hospitalarias y a centros de atención especializada de la Ciudad de México (CDMX) con alteraciones cutáneas graves, dolor crónico que llega a ser incapacitante, infecciones, úlceras y necrosis de tejidos, el diagnóstico clínico: Enfermedad por Modelantes.

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“La enfermedad también es conocida como alogenosis iatrogénica o respuesta inmune inducida por biopolímeros. Es la respuesta inflamatoria, infecciosa o autoinmune crónica causada por la infiltración en tejidos blandos de sustancias de alta densidad no biocompatibles”, dijo la especialista, investigadora principal del estudio: Epidemiología y desenlaces clínicos de la inyección de modelantes en mujeres transgénero en México.

¿Qué compuestos pueden tener las inyecciones modeladoras?

Entre los compuestos que se han documentado de manera recurrente en las pacientes destacan aceites minerales y vegetales comestibles inyectados por viscosidad, pero altamente tóxicos al tener contacto con el tejido humano.

Silicona líquida industrial, es decir, biopolímeros, que son compuestos no degradables que se impregnan en las fibras musculares.

Grasas animales, parafinas y sustancias automotrices: casos extremos derivados de la desesperación por lograr cambios corporales en entornos de marginalidad.

Uno de los hallazgos más fuertes es que las manifestaciones clínicas pueden aparecer desde días después de la aplicación hasta 25 años o más tarde, lo que complica más el diagnóstico y seguimiento médico.