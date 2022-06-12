Al menos dos muertos dejó un enfrentamiento entre musulmanes e hindúes

Un enfrentamiento entre hindúes y musulmanes dejó a dos adolescentes muertos y 14 policías heridos en India. El conflicto inició cuando dos funcionarios del partido gobernante hicieron comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma.

Cuando el conflicto comenzó entre musulmanes e hindúes, la policía intervino y abrió fuego con la intención de disolver la violencia en el estado de Jharkhand, por lo que no está claro si los adolescentes fueron asesinados por la policía o los alborotadores.

Además, las autoridades de India impusieron un toque de queda y suspendieron los servicios de Internet para detener la escalada de los disturbios entre musulmanes e hindúes en el país y evitar más muertos y heridos.

Mientras tanto, en el norte del estado de Uttar Pradesh, la policía arrestó a 230 alborotadores debido a que los enfrentamientos se extendieron por varias regiones después de la oración del viernes. Las autoridades indicaron que están identificando a los alborotadores a través de videos recopilados.

Los enfrentamientos entre mulsumanes e hindúes también se dieron en el distrito de Howrah, Bengala Occidental, donde la policía se enfrentó el sábado a multitudes que arrojaban piedras y luchó contra un incendio dentro de un edificio residencial durante nuevas protestas.

|Reuters

¿Por qué hay enfrentamientos entre musulmanes e hindúes?

Los enfrentamientos de este fin de semana entre musulmanes e hindúes comenzaron luego de que dos funcionarios del Partido Bharatiya Janata (BJP) hizo comenatarios despectivos sobre el profeta Mahoma.

El BJP suspendió a su portavoz Nupur Sharma y expulsó a otro líder, Naveen Kumar Jindal, por hacer comentarios antiislámicos, que además de molestar a la India y a los musulmanes provocaron una disputa diplomática en varios países musulmanes.

El BJP, un partido nacionalista hindú, dijo que los comentarios ofensivos no reflejaban la posición del gobierno y que los comentarios fueron hechos por "elementos marginales".

Los líderes del partido también instruyeron a los funcionarios para que sean cautelosos cuando hablen de religión en plataformas públicas. La policía de Nueva Delhi dijo el jueves que había presentado una denuncia contra Sharma y otros por "incitar a la gente en líneas divisorias" en las redes sociales.

Sin embargo, algunos en la comunidad musulmana minoritaria ven esto como el último ejemplo de presión y humillación bajo el gobierno del BJP en temas que van desde la libertad de culto hasta el uso de velos en la cabeza.

