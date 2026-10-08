¿Por qué liberaron a Enrique Alberts, ligado a Rocha Cantú y una red de huachicol?

La detención de Jorge Enrique Alberts Ponce, conocido como “Yoryi”, generó nuevas preguntas sobre las investigaciones que lo relacionan con una presunta red de huachicol y tráfico de armas vinculada con el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

Y es que, aunque Alberts Ponce fue detenido esta semana en la Ciudad de México, posteriormente recuperó su libertad. La pregunta que surge ahora es: ¿por qué fue liberado si existía una orden de aprehensión en su contra?

¿Por qué liberaron a Jorge Enrique Alberts?

Alberts Ponce fue detenido el martes 6 de octubre por agentes ministeriales y posteriormente ingresó al Reclusorio Norte, debido a una orden de aprehensión relacionada con una denuncia por el delito de violación presentada por su expareja.

Durante la audiencia inicial, realizada en los juzgados de Doctor Lavista, su defensa presentó un amparo. Después de la audiencia, se notificó a las partes que existía una medida judicial que impedía su detención, por lo que el juez determinó su libertad.

Sin embargo, esto no significa que Alberts Ponce haya sido declarado inocente de las acusaciones que existen en su contra ni que las investigaciones hayan concluido.

#ÚLTIMAHORA | Detienen y liberan de inmediato a 'Yoryi', ligado a desfalco y #HuachicolFiscal Jorge 'N', alias "El Yoryi", fue detenido por una orden de aprehensión por el delito de vi0lación contra su expareja, pero tras la presentación de un amparo, un juez del Reclusorio Norte le otorgó la libertad de inmediato. El "Yoryi" no solo carga con acusaciones de violencia de género, sino que está vinculado a redes de huachicol fiscal, tráfico de arm4s junto a Raúl Rocha Cantú y al multimillonario desfalco en Segalmex. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

¿Qué relación tiene Enrique Alberts con Raúl Rocha Cantú?

El nombre de Jorge Enrique Alberts Ponce también aparece en las investigaciones relacionadas con Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

De acuerdo con las investigaciones y los expedientes, Alberts Ponce habría formado parte de una estructura investigada por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y tráfico de armas.

En noviembre de 2025 se informó que un juez federal había librado órdenes de aprehensión contra varias personas, entre ellas Alberts Ponce, por una investigación en la que también aparece Rocha Cantú.

Por ahora, el caso vuelve a poner en la mira a Enrique Alberts y Raúl Rocha Cantú, por la investigación de presunta red de huachicol, mientras las autoridades judiciales deberán determinar el alcance de los procesos que existen.