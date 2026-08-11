Raúl Rocha Cantú vuelve a exhibirse en Europa: así fue captado junto a su familia en Mónaco

Mientras en México su situación jurídica continúa envuelta en recursos legales, investigaciones y señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR), Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, fue captado en Mónaco acompañado de su familia.

El empresario, quien ha sido relacionado por autoridades con una investigación por presuntos delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de combustible, drogas y armas, reapareció en uno de los destinos más exclusivos de Europa. La escena contrasta con el proceso que enfrenta en México y con las órdenes de aprehensión que han sido solicitadas en su contra.

La imagen cobra especial interés porque Rocha Cantú no apareció precisamente intentando mantenerse fuera de los reflectores. En una entrevista realizada por la creadora de contenido Dévora Ezagui, su esposa mostró accesorios de lujo, entre ellos piezas de Yves Saint Laurent y Hermès, mientras explicó que algunos habían sido regalos de su esposo.

De las acusaciones de la FGR a las calles de Montecarlo

El caso se remonta al 29 de noviembre de 2024, cuando la FEMDO abrió una carpeta de investigación relacionada con una presunta red dedicada al tráfico de combustible, drogas y armas en la frontera entre México y Guatemala. La investigación habría comenzado a partir de una denuncia anónima y posteriormente incluyó intervenciones telefónicas, según los elementos expuestos por las autoridades.

El 15 de noviembre, casi un año después, se giró una orden de aprehensión contra Rocha Cantú. Sin embargo, pocos días después se informó que el empresario había obtenido la calidad de testigo colaborador de la FGR, una figura que le permitió enfrentar el proceso bajo condiciones distintas.

La situación cambió nuevamente en diciembre de 2025. La Fiscalía informó que Rocha Cantú dejó de ser considerado testigo colaborador después de que, según la acusación, se negara a comparecer personalmente y a proporcionar información considerada relevante. La dependencia buscó reactivar la orden de aprehensión y solicitó además una nueva orden relacionada con recursos de presunta procedencia ilícita.

Suspensiones judiciales mantienen el caso en terreno legal

Rocha Cantú consiguió primero una suspensión provisional y posteriormente una definitiva contra la orden de aprehensión. Además, resoluciones judiciales determinaron que no podía simplemente ser privado de la figura jurídica relacionada con su colaboración con las autoridades.

Por eso, mientras el expediente continúa sin una resolución definitiva, el empresario aparece disfrutando de Europa junto a su familia.