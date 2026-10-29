VIDEO: Entrenador golpea a jugadora menor de edad en pleno partido y acaba en la policía

El video en el que un entrenador golpea a su jugadora menor de edad en pleno partido de voleibol, ya le dio la vuelta a las redes sociales. Las imágenes exhiben cómo Khamit Myrzabekov, técnico de la academia de Shymkent, pierde el control y le suelta un manotazo en la cabeza a la joven de su propio equipo durante el Campeonato de Clubes Privados el pasado 26 de octubre en Pavlodar, Kazajistán.

¿Qué castigo recibió el coach tras la agresión en la cancha?

La grabación llegó directo a los directivos y la respuesta no tardó. El Comité Disciplinario de la Federación Nacional de Voleibol de Kazajistán (KNVF) revisó el caso y suspendió a Myrzabekov por dos años. Durante todo ese tiempo, el entrenador tiene prohibido dirigir, dar clases o participar en cualquier puesto dentro de los torneos avalados por la institución.

La sanción también alcanzó a los responsables del evento. La federación amonestó y aplicó una multa económica a los organizadores del campeonato por la mala supervisión del partido, aunque las autoridades deportivas no revelaron la cifra exacta del castigo. Por su parte, la academia de voleibol de Shymkent también se llevó un llamado de atención formal por la conducta de su técnico.

على الرغم ما حدث لها، عادت الفتاة المسكينة لإكمال اللعب وكأن شيئا لم يحدث: خلال بطولة للفتيات لكرة الطائرة في كازخستان، ارتكبت لاعبة (13 عام) خطأ اثناء المباراة، فأستدعاها مدربها وكان غاضب، اعتقدت في البداية انه يريد توجية تعليمات لها، لكن.. الفتاة رغم ذلك اكملت المباراة بعد ان واسوها زميلاتها. بعد اللقاء حدث غضب واسع في كازخستان وقررت ادارة الرياضة ايقافه لمدة سنتين، كما أنهى ناديه خدماته ولم ينتهي الامر هنا، تدخلت الشرطة وبدأت توجيه تهم له وفي انتظار محاكمته اكثر شي ازعجني عودتها للعب وكأن ما حدث امر طبيعي، تخيل حجم الخوف وتقبل الاهانة امام الجميع، يلزم فحص المدربين نفسيا وسلوكيا قبل السماح لهم بالتدريب — Saif (@diol2n) October 28, 2026

La policía intervino después de lo sucedido

El problema salió de las canchas y pasó a manos de las autoridades judiciales. El Departamento de Policía de la región de Pavlodar abrió una investigación preliminar por el uso de la fuerza física contra una deportista menor de edad, según reportó el medio local KazTAG.

Los agentes identificaron a todos los involucrados en la agresión y los llevaron a la estación de policía para aclarar los hechos. Mientras las autoridades definen bajo qué artículo del Código Penal procesarán el caso, la federación condenó la violencia en el deporte y brindó apoyo directo a la joven atleta y a su familia.

Ahora la Federación Nacional de Voleibol de Kazajstán tiene previsto organizar seminarios obligatorios para entrenadores de clubes y representantes de federaciones regionales sobre ética deportiva, prevención de la violencia y protección de los derechos de los deportistas.