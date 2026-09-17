¿A qué hora entrará el otoño 2026 en México? La razón por la que el equinoccio cambia de día y horario cada año

La llegada del otoño a México está a la vuelta de la esquina, marcando el fin de los días calurosos y dando paso a las temperaturas más frescas de todo el año, pero ¿en qué fecha entra el equinoccio este año?

Aunque se suele pensar que el equinoccio de otoño ocurre siempre en la misma hora y fecha, este fenómeno astronómico ajusta su llegada cada año.

¿Por qué cambia cada año la hora del equinoccio de otoño?

El equinoccio de otoño 2026 no ocurre a la misma hora ni el mismo día, debido a la diferencia en nuestro calendario civil y el tiempo real en el que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al sol.

Según el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Francisco, la órbita de la Tierra alrededor del Sol dura 365 días, 45 minutos y 46 segundos.

La duración no exacta de un año terrestre provoca que las fechas de los equinoccios varíen su día y horario de llegada en México.

Dado que existen diversos husos horarios alrededor del globo, el equinoccio se anuncia en la hora universal (UTC), referente al meridiano de Greenwich

¿A qué hora exacta entra el equinoccio de otoño 2026 en México?

¡A preparar las bufandas y gorros! El equinoccio de otoño 2026 en México entrará este martes 22 de septiembre alrededor de las 18:06 horas , tiempo del centro del país.

Este evento astronómico marca la transacción oficial del verano a otoño en el hemisferio norte.

¿Qué fenómeno ocurre durante el equinoccio de otoño?

Durante el equinoccio de otoño, el Sol se alinea exactamente sobre el ecuador de la Tierra, lo que provoca que el día y la noche tengan una duración prácticamente igual en todo el mundo, pero ¿qué sucede durante este fenómeno?

