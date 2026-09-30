Equipo de primera división contrata a arquitectos que remodelaron el Wembley para su nuevo estadio con capacidad para 100 mil espectadores en Manchester

El Manchester United dio un nuevo paso en el proyecto para construir su próximo estadio en Manchester, luego de designar a Foster + Partners como la firma de arquitectos que estará a cargo del diseño del recinto, una obra que contempla capacidad para 100 mil aficionados y una inversión estimada en 2 mil millones de libras esterlinas.

El nuevo inmueble será levantado cerca de Old Trafford , donde el conjunto inglés ha jugado durante los últimos 115 años; la propuesta contempla que el club permanezca en su actual casa mientras avanza la construcción del nuevo escenario, cuya ejecución podría extenderse durante cinco años.

Una firma con experiencia en grandes estadios

La elección de Foster + Partners coloca a un despacho de arquitectura con experiencia en proyectos deportivos de gran escala al frente de una de las obras más ambiciosas en la historia reciente del Manchester United.

La firma será responsable de desarrollar el diseño del estadio, después de que el club informara a su foro de aficionados que la siguiente etapa del proyecto se concentraría precisamente en trabajar con los arquitectos seleccionados.

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¿Dónde estará el nuevo estadio del Manchester United?

La nueva casa de los Red Devils está proyectada aproximadamente 350 metros al noroeste de Old Trafford, dentro de la zona de Trafford Wharfside, que también forma parte de un proyecto de regeneración urbana alrededor del actual estadio.

La intención es que el complejo no funcione únicamente durante los partidos; el proyecto contempla nuevas viviendas, mejoras en el transporte público y espacios que faciliten los desplazamientos de peatones y ciclistas.

Con capacidad para 100 mil aficionados, un equipo de primera división estrenará estadio millonario con diseño inspirado en una carpa de circo; así será el proyecto.|Manchester United

Un diseño que busca ser reconocible desde lejos

Uno de los elementos más llamativos de la propuesta es su cubierta, cuya forma ha sido comparada con una enorme carpa de circo. El diseño también contempla sistemas para aprovechar la energía solar y recolectar agua de lluvia.

Además, tres grandes mástiles formarían parte de la estructura y permitirían que el estadio pudiera distinguirse desde una distancia de hasta 40 kilómetros.

El proyecto todavía tiene camino por recorrer

Aunque la designación de los arquitectos representa un avance importante, todavía existen etapas antes de que las máquinas puedan comenzar a trabajar. El club deberá completar procesos administrativos, definir el costo definitivo y avanzar en el plan maestro para la transformación de la zona.

Por ahora, el proyecto apunta a convertirse en un estadio para 100 mil personas, junto a Old Trafford y dentro de una renovación más amplia del área que rodea la actual casa del Manchester United.