¿Cómo es un juicio de La Haya, corte que pide arrestar a Vladimir Putin?

La Corte Internacional de Justicia, que emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene su sede en el Palacio de la Paz de La Haya, en Países Bajos, donde se realizan los juicios contra las personas acusadas.

La Haya es el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su función es la de solucionar las controversias jurídicas entre países. Sin embargo, solo puede interceder en asuntos de países que han aceptado su jurisdicción.

Para que un caso sea llevado a la Corte de La Haya se necesita que un país envíe una solicitud unilateral de la disputa contra otro.

La Corte celebra sesiones plenarias, pero también puede constituir unidades más pequeñas o “salas”, a solicitud de las partes. Las sentencias dictadas por las salas se consideran dictadas por la Corte en pleno. La Corte tiene también una Sala de Asuntos Ambientales y constituye todos los años una Sala de Procedimientos Sumarios.

¿De qué cargos acusa La Haya a Vladimir Putin?

La Haya emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por acusaciones de crímenes de guerra y la deportación ilegal de niños ucranianos que son llevados a Rusia donde reciben entrenamiento militar educación rusa.

Debido a estas acusaciones, también se emitió una orden de arresto contra el comisionado de Rusia para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Sin embargo, Rusia no reconoce la jurisdicción de La Haya, por lo que en Rusia la orden de arresto contra Vladimir Putin queda sin efecto en ese país; no obstante, si el presidente ruso viaja a un país que esté bajo la jurisdicción sí podría ser arrestado.

Putin

¿Qué tipo de delitos se juzgan en el Tribunal Internacional de La Haya?

El Tribunal de La Haya tiene competencia para investigar y procesar a países y personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, y desde 2018, crímenes de agresión en situaciones en que las autoridades nacionales no pueden o no están dispuestas a actuar.

¿Qué casos ha juzgado la Corte Penal Internacional?

Desde su establecimiento en 1946, la Corte ha tratado 152 casos que los Estados le han sometido, y las organizaciones le han solicitado 26 opiniones consultivas.