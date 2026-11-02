Revelan red de complicidad entre funcionarios del INE y proveedores por contrato millonario de credenciales

Un nuevo capítulo en las irregularidades que forzaron la renuncia de Guadalupe Taddei involucra la adjudicación del contrato para emitir 94 millones de credenciales por 71 millones de dólares (mil 300 millones de pesos). Un video difundido por Latinus exhibe a funcionarios del INE celebrando en casa de José Alfredo Hernández (Cajas Graf) junto a Fernando Marón (Cosmocolor). En la trama también participó Talleres Gráficos de México —dirigido entonces por Arturo Chávez, hoy consejero del INE y cercano a Taddei—, entidad que reconoció subcontratar la producción con privados.

Aunque el INE aclaró que la emisión de micas no se frenará de cara a los comicios de 2027, las indagatorias por tráfico de influencias avanzan. Pese a que una revisión interna concluyó en abril que no había conflicto de interés, las imágenes del brindis confirmaron la cercanía entre funcionarios y proveedores. Tras el escándalo, Cosmocolor emitió un comunicado solicitando la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mientras analistas advierten un daño irreversible al árbitro electoral.