¿Dónde está Taddei? Palacio Nacional contesta sobre riesgo de fuga de la expresidenta del INE, señalada de corrupción

Tras su estruendosa salida del Instituto Nacional Electoral (INE), la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala se encuentra completamente desaparecida del ojo público. La exfuncionaria no ha realizado apariciones ni declaraciones públicas desde la semana pasada, justo cuando las investigaciones por irregularidades administrativas, tráfico de influencias y asignación opaca de contratos comenzaron a cercar a su círculo más cercano. La incertidumbre sobre su ubicación llegó este viernes hasta las conferencias matutinas en Palacio Nacional, donde al ser cuestionadas las autoridades federales sobre si existe un riesgo real de fuga por parte de la expresidenta del árbitro electoral, la respuesta oficial optó por el silencio, evitando descartar o confirmar medidas precautorias en su contra.

Esta estrategia de evasión y aislamiento mediático evoca el conocido "método de la avestruz", esconder la cabeza mientras amaina la tormenta de los escándalos, una táctica recurrente utilizada por otras figuras del oficialismo acorraladas por señalamientos graves, como el exgobernador con licencia Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Sin embargo, el repliegue de Taddei ocurre en medio de un inminente frente legal. El consejero electoral Arturo Castillo advirtió sobre la gravedad de las conductas detectadas durante su gestión, las cuales podrían configurar delitos administrativos y penales de alto impacto, incluyendo el abuso de funciones y el enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan la pronta intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Donde está Taddei? 🤔



No aparece públicamente desde la semana pasada



Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum si había riesgo de fuga y no respondió pic.twitter.com/Oq0WDJgQMj — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 30, 2026

La sombra de la prisión preventiva, los delitos que podría enfrentar Taddei

Las advertencias vertidas por el consejero Arturo Castillo apuntan a que los hallazgos en las licitaciones y triangulaciones de servicios no quedarán en meras faltas de oficina. Castillo coincidió en que los presuntos desvíos y anomalías detectadas en el uso del presupuesto electoral encuadran en supuestos constitutivos de delitos graves. De formalizarse las denuncias ante las autoridades persecutoras de delitos, la excomisionada presidenta podría enfrentar la aplicación de medidas cautelares severas, incluida la prisión preventiva oficiosa conforme a lo estipulado en el artículo 19 constitucional para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia.

La falta de claridad sobre dónde se encuentra Guadalupe Taddei incrementa la presión política sobre las instancias fiscalizadoras y la FGR. Mientras los funcionarios de la administración federal evitan fijar una postura clara sobre su paradero o un eventual cerco judicial, en la Cámara de Diputados y en el propio órgano electoral se aceleran las auditorías para congelar contratos y deslindar responsabilidades directas en el boquete financiero detectado.