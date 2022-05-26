Escuchamos disparos y gritos: sobreviviente de tiroteo en escuela de Texas

Tras el tiroteo en la escuela primaria Roob en Uvalde, Texas, que dejó más de 20 muertos y varios heridos, la mayoría menores de edad, un sobreviviente relató el momento en que Salvador Ramos perpetró la masacre.

Jaden Luna, de nueve años de edad, es uno de los sobrevivientes al tiroteo masivo en la escuela primaria de apenas 600 estudiantes, quien contó a sus padres lo que vivió.

Niño sobrevive a tiroteo en Uvalde, Texas, y relata experiencia

“Estábamos afuera en el recreo y nuestro entrenador nos dijo que entráramos. Ahí fue que escuchamos tres disparos y luego solo escuchamos gritos”, narró el sobreviviente a su padre. El menos sobreviviente dice sentirse aliviado de salir ileso del tiroteo.

“Me siento feliz de que sobreviví”, declaró Jaden.

Perpetrador de tiroteo fue abatido por la policía de Texas

De acuerdo con las autoridades de Uvalde, Texas, la policía abatió a Salvaro Ramos, perpetrador del tiroteo en la escuela primaria, pero aún se desconoce el motivo por el que abrió fuego en contra de los estudiantes y maestros.

Los padres del menor sobreviviente contaron que vivieron momentos de incertidumbre al desconocer el paradero de Jaden.

“El susto que pasamos, no sabíamos si estaba bien el niño, y también tenía nietos ahí en la escuela y ví uno que salió por la ventana corriendo", contó su padre de Jaden.

A pesar de la experiencia, agradecen que Jaden se encuentre entre los sobrevivientes de este tiroteo que hasta el momento es el que más niños muertos ha tenido, de acuerdo con el gobernador de Texas, Greg Abbot.

Presuntas imágenes del momento en el que el tirador entra a primaria de Texas

Atacante diparó a su abuela previo a tiroteo

Hasta el momento, autoridades de Texas indicaron que Salvador Ramos agredió previamente a su abuela, de 66 años, y después salió a bordo de su camioneta y se detuvo en la primaria que atacó, aunque se desconoce si lo hizo con intención o porque le quedó “de paso”.

Salvador Ramos derribó el portón y entró al área de salones donde comenzó a disparar, posteriormente se atrincheró en un salón y recibió a la policía con balazos, hiriendo a dos agentes. Aunque un equipo especializado logró entrar en donde se encontraba el atacante y lo abatió.