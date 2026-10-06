Colapso en la Línea 7: Usuarios reportan severos retrasos y andenes saturados en el Metro CDMX
¿Cierre de estaciones y avance lento del Metro CDMX por luvias? Esto ocurre en las 12 Líneas de este transporte colectivo hoy 6 de octubre. EN VIVO.
Que el Metro CDMX no sea un dolor de cabeza para ti hoy 6 de octubre; consulta nuestras actualizaciones sobre estaciones cerradas y avance de las 12 Líneas en vivo.
Avance lento en la red del Metro: Lluvias obligan a reducir la velocidad de trenes en las Líneas 3, 4, 8 y B
Línea 7: Molestia de pasajeros por avance lento de trenes
Pasajeros de la Línea 7 del Metro reportan retraso generalizado en la circulación de los convoyes, lo que genera aglomeraciones masivas en los andenes de diversas estaciones.
La lentitud en el avance del servicio afecta el traslado de miles de usuarios a lo largo del tramo que conecta El Rosario con Barranca del Muerto, incrementando los tiempos de espera en plena hora de alta demanda.
@MetroCDMX Que onda su servicio pésimo toda la línea naranja https://t.co/2hdrpN7PEc— Bethania Araceli Romo Márquez (@bethaniaarm) October 6, 2026
Lluvia alenta el Metro capitalino
Las precipitaciones pluviales registradas en la capital obligaron al Sistema de Transporte Colectivo Metro a implementar el protocolo de marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 8 y B, reduciendo la velocidad de los convoyes para evitar accidentes.
La medida operativa genera retrasos y acumulación de usuarios, registrándose una afluencia alta en las Líneas 2, 3, 7 y B, donde personal del sistema interviene en puntos estratégicos para agilizar el abordaje. En contraste, las Líneas 1, 4, 5, 6, 8, 12 y A mantienen un paso constante de unidades con afluencia moderada de pasajeros.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 4, 5, 6, 8, 12 y A. Las Líneas 2, 3, 7 y B presentan afluencia alta. Personal del Metro brinda apoyo en puntos estratégicos para agilizar el servicio. Debido a la lluvia, se aplica marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 8 y B. Los trenes circulan a menor velocidad para ofrecer un trayecto seguro. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Consulta las actualizaciones en nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 6, 2026