Colapso en la Línea 7: Usuarios reportan severos retrasos y andenes saturados en el Metro CDMX

Pasajeros de la Línea 7 del Metro reportan retraso generalizado en la circulación de los convoyes, lo que genera aglomeraciones masivas en los andenes de diversas estaciones.

La lentitud en el avance del servicio afecta el traslado de miles de usuarios a lo largo del tramo que conecta El Rosario con Barranca del Muerto, incrementando los tiempos de espera en plena hora de alta demanda.