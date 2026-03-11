Notas
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Del asfalto a Hollywood: Las tragedias de la F1 que reviven en la nueva cinta de Brad Pitt
Del rugido de motores a las lágrimas en Hollywood: la película de Brad Pitt que desentierra las tragedias más crudas que marcaron la historia de la F1.
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El sorprendente vínculo entre Checo Pérez y Valtteri Bottas más allá de la F1; estas son sus estadísticas
¡Valtteri Bottas y Checo Pérez regresan a la Fórmula 1 en 2026! Con 527 carreras entre ambos, se anuncia su alineación para la siguiente temporada.
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Roban la casa de Brad Pitt en Los Ángeles mientras promociona su nueva película
La policía de Los Ángeles investiga el robo en la casa de Brad Pitt. El actor se encuentra fuera del país promocionando su nueva película.
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¡Histórico! Lewis Hamilton debuta en Ferrari: Primeras vueltas en Fiorano
Lewis Hamilton completó su primera prueba abordo del SF-23 de Ferrari en el circuito de Fiorano y marca el inicio de una nueva era en su carrera.
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VIDEO: Un campeón fuera de la pista: Checo Pérez sorprende a pequeña fan en hospital
La madre de una pequeña hospitalizada le dio la sorpresa a su hija con la llegada del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, cumpliendo el sueño de la niña.
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Checo Pérez se va de Red Bull Racing tras cuatro años con la escudería
Tras varias semanas de especulación, Sergio Checo Pérez confirmó que no seguirá con la escudería de Red Bull Racing para la temporada 2025 de Fórmula 1.