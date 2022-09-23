Estados Unidos reporta 24 mil casos de viruela del mono

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informó que en el país hay más de 24 mil casos positivos de viruela del mono. El centro detalló que hay 24 mil 572 casos confirmados hasta el jueves 22 de septiembre.

El estado de California es el que mayor número de contagios reportó, con un total de cuatro mil 753 casos, seguido de Nueva York, Florida y Texas.

Con estas cifras, Estados Unidos es el país con el mayor número de enfermos con viruela del mono en todo el mundo.

Ante este panorama, la respuesta del gobierno de Estados Unidos contra la viruela del mono fue criticada y cuestionada por la opinión pública del país, argumentando que se están repitiendo los mismos errores que en la pandemia de Covid-19.

Happening NOW: Join the live discussion with @HHSgov on Twitter spaces. Hear Drs. Daskalakis and Mena share updates on the state of the #monkeypox response, important ways to prevent getting sick and more. Listen now: https://t.co/0EroZMgCaU — CDC (@CDCgov) September 23, 2022

Un análisis relacionado señaló que, independientemente de que se trate del Covid-19 o de la viruela del mono, el retraso de las autoridades sanitarias de Estados Unidos en el procesamiento de datos relevantes comprometió las medidas de prevención y control de epidemias.

Estados Unidos declara emergencia de Salud por viruela del mono

A principios de agosto, el gobierno de Estados Unidos declaró la viruela del mono como emergencia de salud pública, debido al aumento de casos, aunque no habían reportado muertes.

En ese momento, Xavier Becerra, secretario de Salud de Estados Unidos, compartió en sus redes sociales que el país estaba listo para llevar la respuesta al siguiente nivel.

En mayo se reportó el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos, a partir de ahí, los contagios fueron en aumento, y actualmente se contabilizan seis mil 600 afectados en casi todo Estados Unidos, excepto en Montana y Wyoming.

Debido a ello, algunos estados como California, Illinois y Nueva York declararon con anterioridad emergencia de salud por la viruela del mono, y señalaron que asignaron fondos para combatir el brote.

