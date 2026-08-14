Estados Unidos lanza ‘Falcon Strike’, la primera fuerza multinacional de drones de ataque en Medio Oriente

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció la creación de la Task Force Falcon Strike, la primera unidad multinacional y multidominio del ejército estadounidense dedicada de manera exclusiva al despliegue de drones de ataque kamikaze.

La nueva fuerza operativa coordinará sistemas no tripulados por aire, en la superficie del mar y bajo el agua, operados conjuntamente por personal militar de Estados Unidos y de países aliados estratégicos de la región.

Este anuncio, realizado desde la sede del mando militar en Tampa, Florida, marca una expansión sin precedentes en el uso de enjambres y tecnología no tripulada para la disuasión en Medio Oriente. Las autoridades del CENTCOM ya han comenzado el proceso de consulta e invitación formal a sus socios regionales para integrar sus respectivas capacidades tecnológicas y operativas dentro de una sola estructura de comando unificado.

🚀 US creates its first multinational strike drone task force



The new Task Force Falcon Strike will bring together US troops and military personnel from partner countries in the Middle East.



The unit will operate different types of one-way attack drones — in the air, on the… pic.twitter.com/wmwisK4s9J — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2026

El antecedente: 'Scorpion Strike' de drones no tripulados

La creación de Falcon Strike ocurre nueve meses después de que el CENTCOM estableciera la Task Force Scorpion Strike, el primer escuadrón militar estadounidense dedicado íntegramente a drones kamikaze en la región. El éxito operativo de esta unidad previa sirvió como catalizador para escalar el proyecto a un formato multinacional:

En diciembre pasado, el escuadrón logró el primer lanzamiento registrado de un dron de ataque aéreo desde un buque de guerra de la Marina de EU.

La unidad utilizó vehículos no tripulados marítimos y aéreos en combate real durante la Operación Epic Fury y durante los ataques ejecutados en julio de 2026 contra instalaciones portuarias en Irán.

La nueva fuerza multinacional estará dirigida por el Comando de Operaciones Especiales del Comando Central (SOCCENT), con sede en la Base de la Fuerza Aérea MacDill.

Un frente contra las amenazas en la región

El almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, destacó que la alianza busca capitalizar la acelerada innovación tecnológica que están desarrollando las naciones socias en la zona. De acuerdo con los mandos militares, el despliegue combinado de drones de ataque en múltiples dominios (aire, mar y submarino) reforzará la postura de disuasión defensiva en los 21 países que integran la zona de responsabilidad del mando estratégico en Medio Oriente, Asia Central y el Sur de Asia.