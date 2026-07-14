Senado autoriza ingreso de 23 Navy SEALs de EE. UU. a México

El Senado de la República otorgó la autorización formal para que una delegación de tropas del ejército de los Estados Unidos ingrese armada a territorio mexicano. El objetivo de esta movilización es que participen en un programa de capacitación conjunto enfocado en tácticas militares avanzadas.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), detalla que las actividades operativas se llevarán a cabo del 1 de agosto al 16 de octubre de 2026. La delegación extranjera está conformada por 23 elementos pertenecientes al Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada estadounidense.

Sedes del adiestramiento y origen de las tropas norteamericanas

Los instructores norteamericanos viajarán con su armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo C-130 "Hércules". Este avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene autorizado arribar y partir del Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

El itinerario marca que la aeronave dejará al personal el 1 de agosto y regresará por ellos el 16 de octubre. El adiestramiento, denominado "Evento SOF 4 Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", constará de tres fases clave en distintos puntos del país.

#14deJulio2026 Se concede autorización a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir el ingreso a territorio nacional de una delegación conformada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL's de la Armada de los Estados Unidos de América, durante el periodo… — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) July 14, 2026

Las dos primeras etapas se enfocarán en operaciones marítimas, aeromóviles y combate terrestre en el Centro de Capacitación de Infantería de Marina en San Luis Carpizo y Ciudad del Carmen, Campeche. La tercera fase, dedicada al paracaidismo en caída libre, se hará en Donato Guerra, Estado de México, extendiéndose al espacio aéreo de Hidalgo y la Ciudad de México.

Fechas de arribo y la obligación de rendir cuentas al Senado

Para garantizar la transparencia de estas prácticas bilaterales, el Poder Legislativo incluyó una cláusula de rendición de cuentas obligatoria. La Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos deberá instruir a la Secretaría de Marina (Semar) para dar seguimiento a las actividades.

Una vez que culmine el ejercicio de adiestramiento multinacional, la Semar contará con un plazo máximo de treinta días hábiles para presentar un informe detallado ante el Senado. En este documento se deberán transparentar todos los resultados obtenidos durante la estancia de las tropas extranjeras.

Este permiso se fundamenta en el artículo 76 constitucional, el cual faculta a la Cámara de Senadores para autorizar el paso de tropas extranjeras por el país. Con esta publicación, entra en vigor una de las estrategias de adiestramiento militar conjunto más vigiladas de este periodo.

