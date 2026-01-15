VIDEO: EU decomisa otro buque petrolero en el Caribe que salió de Venezuela
Las autoridades de EU aseguran que el operativo contra este buque petrolero es para detener actividades ilegales; ya habían decomisado cinco navíos de este tipo
El gobierno de Estados Unidos anunció que decomisó un nuevo buque petrolero relacionado con Venezuela, llamado “Verónica”, el cual salió del país sudamericano y quedó detenido en el Caribe.
El Comando Sur estadounidense señaló que esta acción, realizad amantes del amanecer de hoy jueves 15 de enero de 2026, es con el fin de detener la “actividad ilegal en el Hemisferio Occidental” en colaboración con el Departamento de Guerra, la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.
El operativo de decomiso fue realizado “sin incidentes” aseguraron las autoridades estadounidenses.
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3