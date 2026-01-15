VIDEO: EU decomisa otro buque petrolero en el Caribe que salió de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció que decomisó un nuevo buque petrolero relacionado con Venezuela, llamado “Verónica”, el cual salió del país sudamericano y quedó detenido en el Caribe.

El Comando Sur estadounidense señaló que esta acción, realizad amantes del amanecer de hoy jueves 15 de enero de 2026, es con el fin de detener la “actividad ilegal en el Hemisferio Occidental” en colaboración con el Departamento de Guerra, la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.

El operativo de decomiso fue realizado “sin incidentes” aseguraron las autoridades estadounidenses.