Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

VIDEO: EU decomisa otro buque petrolero en el Caribe que salió de Venezuela

Las autoridades de EU aseguran que el operativo contra este buque petrolero es para detener actividades ilegales; ya habían decomisado cinco navíos de este tipo

Barco petrolero sobre el mar.
|Unsplash.
Notas,
Mundo

Escrito por:  César Contreras

El gobierno de Estados Unidos anunció que decomisó un nuevo buque petrolero relacionado con Venezuela, llamado “Verónica”, el cual salió del país sudamericano y quedó detenido en el Caribe.

El Comando Sur estadounidense señaló que esta acción, realizad amantes del amanecer de hoy jueves 15 de enero de 2026, es con el fin de detener la “actividad ilegal en el Hemisferio Occidental” en colaboración con el Departamento de Guerra, la Guardia Costera, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.

El operativo de decomiso fue realizado “sin incidentes” aseguraron las autoridades estadounidenses.

Tags relacionados
Estados Unidos Internacional Venezuela América Latina

Notas