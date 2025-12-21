¡Uno más! Estados Unidos asegura un tercer buque petrolero cerca de Venezuela
La operación fue realizada por la Guardia Costera en aguas internacionales cerca de Venezuela; el buque petrolero había sido sancionado por EU desde 2024.
La Guardia Costera de Estados Unidos persiguió y aseguró un buque petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, el cual es el segundo navío atrapado este fin de semana y el tercero en una semana.
Un oficial de la Guardia Costera aseguró a la agencia de noticias Reuters que dicho barco estaba sancionado por el gobierno de la Unión Americana, aunque no detalló la zona donde incautaron el barco.