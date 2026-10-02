Trump envía miles de soldados a Medio Oriente tras intento de secuestro de avión

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente con el envío de más de 9 mil soldados en una flota de barcos.

El despliegue de las tropas estadounidenses se da después de las advertencias del presidente Donald Trump sobre posibles nuevos ataques contra Irán.

El despliegue de Estados Unidos en Medio Oriente

El contingente está integrado por más de 7 mil marineros y 2 mil infantes de Marina, además del grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt, acompañado por el crucero USS Chosin, así como el grupo anfibio USS Makin Island.

Cuando los soldados lleguen a territorio de Medio Oriente, la presencia naval de Estados Unidos sería de más de 20 mil elementos, además de cientos de aeronaves.

Donald Trump amenaza con nuevos ataques a Irán

El aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente se da después de las declaraciones de Donald Trump sobre un posible vínculo iraní con un incidente ocurrido el pasado 30 de septiembre, cuando un copiloto habría apuñalado al capitán de un vuelo con destino a Israel con la intención de estrellar la aeronave.

Al ser cuestionado en por medios de comunicación sobre una posible conexión del intento de atentado con Teherán, el mandatario estadounidense respondió que, según la información que había recibido, existían indicios de un vínculo, aunque aseguró que el asunto seguía bajo investigación.

¿Qué pasa en el mundo?



Un #avión de la aerolínea #Flydubai que despegó desde Tel Aviv, #Israel, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en #ArabiaSaudita tras un presunto intento de ataque terrorista.



La Guardia Costera rescató a decenas de personas tras el #naufragio… pic.twitter.com/SjkvsUP3Xw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Además, en una entrevista con la revista Time, el presidente señaló que considera posible intensificar los bombardeos contra territorio iraní después de las elecciones intermedias de Estados Unidos, las cuales se llevarán a cabo el 3 de noviembre.

Donald Trump retira las tropas de Estados Unidos de Irak

Tan solo un día antes del nuevo despliegue, Donald Trump anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Irak.

“Este día representa una victoria para Estados Unidos, una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre ISIS —grupo que ha sido completamente diezmado por la administración Trump durante su primer mandato, junto con otros actores muy peligrosos y nefastos”, escribió.