Detenciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos alcanza niveles récord
Con cerca de 10 mil migrantes arrestados por día en la última semana, las detenciones en Estados Unidos alcanzan números récord y se espera que aumenten.
En los últimos días Estados Unidos ha registrado números récord de detenciones de migrantes que intentaron pasar al país de manera ilegal; de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se han detenido a 28 mil indocumentados.
Los centros de detención fronterizos se encuentran rebasados ante la cantidad de migrantes detenidos, los más concurridos se encuentran en Valle del Río Grande, Texas; y en Arizona.
Tan solo esta semana, se sorprendieron a 10 mil migrantes intentado cruzar la frontera, una cifra que parecía ser un récord, indicaron los funcionarios de la CBP; además, se espera que el número aumente en los próximos días, incluso se preparan para enfrentar una crisis migratoria.
🇺🇸🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Filas de migrantes esperan entregarse en Texas antes que termine el Título 42, formados junto al muro en la frontera entre México y Estados Unidos. pic.twitter.com/ykcGWk4A3e— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 11, 2023
A unas horas del final del Título 42, decenas de migrantes se reunieron en la frontera de México y Estados Unidos; algunos tratan de llegar al país norteamericano antes de la medianoche de este 11 de mayo, cuando se impondrán reglas más estrictas.
¿Por qué los migrantes quieren pasar a Estados Unidos con el fin del Título 42?
El Título 42 fue una normativa impuesta por el presidente Donald Trump con el argumento de frenar la propagación del Covid-19, la regla impedía que los migrantes se quedaran en Estados Unidos, por lo que eran deportados inmediatamente a México.
Con el fin del Título 42, muchos de ellos creen que se podrán quedar en suelo norteamericano para poder llevar a cabo su trámite de solicitud de asilo; no obstante, las autoridades estadounidenses alertaron que las medidas del Título 8, que sustituirá al 42, serán más estrictas.
🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Soldados de la Guardia Nacional de Texas bloquean físicamente a los migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México en Brownsville/Matamoros, TX. pic.twitter.com/ImY4rPdkR2— Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) May 10, 2023
El presidente Joe Biden ha pedido a los migrantes que utilicen la app CBP ONE para agendar una cita y empezar con sus trámites de asilo político, por lo que las personas que lleguen a la frontera sin cita, serán deportados.
Asimismo alertó que todos aquellos migrantes que sean deportados al finalizar el Título 42 ya no podrán regresar a Estados Unidos ni solicitar asilo en los próximos cinco años.
Con información de Reuters