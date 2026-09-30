¿Estás en la lista? EU revocó más de 250 mil visas por orden de Trump

El Departamento de Estado de Estado de Estados Unidos informó que se han revocado más de 250 mil visas desde que Donald Trump se convirtió en presidente.

Tommy Pigott, vocero de la dependencia, calificó las cancelaciones del documento como un hito histórico que garantiza la seguridad del país, cumpliendo además con la orden directa del mandatario estadounidense como parte de su estricta política migratoria.

¿Cómo saber si me revocaron la visa?

El gobierno de Estados Unidos pone a disposición un sitio web https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx para verificar el estado de la visa americana.

Elige la opción NON IMMIGRANT VISA (NIV).

Elige la ubicación: Selecciona el consulado o la embajada donde realizaste el trámite. Ingresa el número de solicitud: Escribe tu número de solicitud. Captura tu pasaporte: Introduce el número de tu pasaporte. Escribe tu apellido: Ingresa las primeras cinco letras de tu apellido. Completa la verificación: Introduce los caracteres que aparecen en la imagen. Envía los datos: Haz clic en el botón “Submit”.

The State Department has now revoked more than 250,000 visas — a historic milestone that reflects our unwavering commitment to protecting the American people. pic.twitter.com/vZ69bzieHc — Department of State (@StateDept) September 30, 2026

¿Por qué revocaron más de 250 mil visas?

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, reveló las razones que llevaron a las autoridades migratorias a revocar más de 250 mil visas durante el mandato de Donald Trump.